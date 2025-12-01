El Mundo

Trump confirma llamada a Maduro tras insinuar operaciones antinarco en Venezuela

Estados Unidos desplegó recursos militares en el Caribe desde setiembre

EscucharEscuchar
Por AFP
Nicolás Maduro, de Venezuela, y Donald Trump, de Estados Unidos
El despliegue estadounidense en el Caribe eleva tensiones tras la llamada entre Trump y Maduro. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpNicolás MaduroLucha antidrogas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.