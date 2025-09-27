El Mundo

Trump militariza Portland: despliegue de tropas y choque con ciudades santuario

Mandatario estadounidense declaró a Antifa como organización terrorista, en medio de su ofensiva contra la inmigración

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el autismo en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 22 de septiembre de 2025.
Trump endurece su política interna al desplegar tropas en Portland, declarar terrorista a Antifa y presionar a ciudades que rechazan cooperar con ICE. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Trump tropas Portlandmilitarización ciudades santuarioinmigración ICE Estados UnidosAntifa grupo terrorista
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.