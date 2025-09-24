Centros para migrantes en EE. UU. son como ‘campos de concentración’, dice Isabel Allende

Durante una conferencia en Santiago, Chile, sobre su más reciente novela 'Mi nombre es Emilia del Valle', Isabel Allende arremetió contra las políticas migratorias de Donald Trump.

Santiago, Chile. La escritora chilena Isabel Allende comparó este miércoles 24 de setiembre los centros de detención para migrantes en Estados Unidos con “campos de concentración” y arremetió contra los agentes de inmigración al señalarlos de actuar como “policía secreta”.

El presidente Donald Trump aplica una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses intensificó las detenciones y deportaciones, con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país, que han generado críticas y reclamos de activistas de derechos humanos y políticos de oposición.

Allende, de 83 años, arremetió contra la política migratoria del gobierno de Trump durante una conferencia de prensa en Santiago, donde viajó tras lanzar este año su última novela Mi nombre es Emilia del Valle.

La chilena habló después de un ataque a un centro de detención de migrantes en Texas, Estados Unidos, que dejó un muerto y dos heridos. Sin embargo, Allende no se refirió a este atentado en particular.

Como parte de las políticas de Donald Trump, en los últimos meses se han intensificado las deportaciones de migrantes en Estados Unidos. (Shutterstock/Shutterstock)

“Lo que está pasando (con los migrantes irregulares en Estados Unidos) es muy cruel. Separan familias, deportan gente a lugares que ni siquiera son sus lugares de origen. Hay campos, los llaman de detención, (que) son de concentración”, dijo la novelista.

Allende hizo una cerrada defensa de los migrantes que están siendo estigmatizados: “La gente que cruza las fronteras ilegalmente, por lo menos en Estados Unidos, es por desesperación. No son bandoleros todos, criminales, como los quiere pintar el gobierno (de Trump)”.

También cuestionó el accionar de los agentes del ICE por ir “enmascarados, armados, en vehículos que no son identificados” y actuar como “una policía secreta prácticamente”.

Ganadora del premio nacional de Literatura de Chile en 2010, Allende es autora de una treintena de libros que han vendido más de 70 millones de ejemplares y han sido traducidos a más de 40 idiomas.

La escritora, sobrina del presidente socialista Salvador Allende, derrocado en 1973 por el golpe de Estado de Augusto Pinochet, migró hace más de tres décadas a California.

LEA MÁS: Tras presión de Estados Unidos, Costa Rica define su posición sobre China