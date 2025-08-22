El Mundo

Tropas de la Guardia Nacional pronto portarán armas en Washington

Trump ordenó que la Guardia Nacional actúe armada en Washington D. C. como parte de su ofensiva federal contra la delincuencia urbana.

Por AFP y Cristian Mora
El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó el 11 de agosto fuerzas militares y federales para frenar la delincuencia violenta en Washington, en su afán por cumplir su promesa de campaña de ser un presidente de "ley y orden". El líder republicano afirmó que pondría a la Policía Metropolitana de la ciudad bajo el control del gobierno federal, al tiempo que enviaría a la Guardia Nacional a las calles de la capital estadounidense.
Efectivos de la Guardia Nacional patrullarán armados las calles de Washington por orden presidencial. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)







Estados UnidosSeguridadGuardia NacionalDonald TrumpEE. UU
