El Explicador

¿Cuán insegura es San José? Revisamos cifras tras declaraciones de Trump

Explicamos los datos de criminalidad en San José

Por Cristian Mora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó a la capital San José de Costa Rica, junto con otras seis ciudades del mundo, para afirmar que Washington D. C. es muy insegura, a fin de justificar la presencia de la Guardia Nacional en las calles para frenar la delincuencia que, según él, viene en aumento.








San José Costa RicaDonald TrumpinseguridadhomicidiosCiudades más inseguras
Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

