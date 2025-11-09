El Mundo

Tránsito aéreo en Estados Unidos podría reducirse al mínimo: ‘No todos podrán subir a un avión’, advierte secretario de Transporte

Se prevé un caos aéreo en Estados Unidos, previo a la celebración del Día de Acción de Gracias, si no se logra un acuerdo sobre el presupuesto federal

EscucharEscuchar
Por AFP
LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 02: Travelers gather with their luggage in the Delta terminal at Los Angeles International Airport (LAX) following the Thanksgiving holiday on December 2, 2024 in Los Angeles, California. According to the Transportation Security Administration (TSA), Thanksgiving Sunday was the busiest day for commercial airline travel ever, with preliminary numbers indicating more than 3 million travelers were screened in U.S. airports yesterday with many people still making their way home today. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La reducción de vuelos en Estados Unidos podría coincidir con la celebración del Día de Acción de Gracias, una de las temporadas de mayor movilización de pasajeros. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelos Estados UnidosRecorte de vuelosAeropuertos Estados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.