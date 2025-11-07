Vuelos entre Costa Rica y Estados Unidos operan con normalidad, pero aerolíneas piden cautela

Área para pasajeros y líneas aéreas en el aeropuerto Juan Santa María. Por ahora, los vuelos entre Costa Rica y Estados Unidos operan sin contratiempos, aunque ALA Costa Rica advierte que la situación podría cambiar si persiste el cierre del gobierno estadounidense. Fotografía:

Los vuelos directos entre Costa Rica y Estados Unidos operaban con normalidad este viernes, pese a la reducción del 10% en los vuelos estadounidenses ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido al cierre del gobierno federal.

La Asociación de Líneas Aéreas Internacionales (ALA) en Costa Rica confirmó este viernes que, por ahora, la medida no afecta los vuelos que salen desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría ni desde el Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

Sin embargo, advirtió que los viajeros deben mantenerse atentos , ya que las cancelaciones y reprogramaciones podrían extenderse en los próximos días si la crisis presupuestaria en Estados Unidos se prolonga.

“Por el momento, los vuelos que salen directamente desde Costa Rica hacia Estados Unidos no han sido cancelados, ya que la medida afecta principalmente operaciones domésticas dentro de territorio estadounidense”, indicó ALA Costa Rica en un comunicado emitido este viernes.

La disposición de la FAA busca reducir la presión sobre el sistema nacional de aviación y los controladores aéreos, quienes trabajan sin recibir salario durante el government shutdown.

La autoridad aeronáutica estadounidense advirtió que el número de vuelos cancelados podría aumentar, especialmente en los aeropuertos con mayor tráfico.

ALA Costa Rica recomendó a los pasajeros con itinerarios hacia o a través de Estados Unidos, verificar constantemente el estado de sus vuelos y mantener actualizados sus datos de contacto con la aerolínea.

También aconsejó realizar el prechequeo en línea y llegar con antelación a los aeropuertos para evitar contratiempos.

Aunque la reducción ordenada por la FAA se concentra en operaciones domésticas dentro de Estados Unidos, podría afectar conexiones con los principales aeropuertos que enlazan con Costa Rica, como Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Houston y Dallas.

La Asociación reiteró que continuará monitoreando la situación junto con las aerolíneas internacionales que operan en el país, entre ellas United, American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue y Avianca, e informará cualquier cambio que impacte la conectividad aérea costarricense.