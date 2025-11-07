El País

Vuelos entre Costa Rica y Estados Unidos operan con normalidad, pero aerolíneas piden cautela

Empresas confirman que vuelos entre Costa Rica y Estados Unidos operan sin problema, pero piden a viajeros estar alerta ante posibles afectaciones

Por Juan Fernando Lara Salas
Recorrido Aeropuerto Juan Santa María / AERIS
Área para pasajeros y líneas aéreas en el aeropuerto Juan Santa María. Por ahora, los vuelos entre Costa Rica y Estados Unidos operan sin contratiempos, aunque ALA Costa Rica advierte que la situación podría cambiar si persiste el cierre del gobierno estadounidense. Fotografía: (JOHN DURAN/John Durán)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

