¿Y si cancelan mi vuelo por el ‘shutdown’ en Estados Unidos? Mayoría de aerolíneas ofrece 3 opciones

Desde este viernes 7 de noviembre, las aerolíneas deberán reducir sus vuelos en Estados Unidos debido al cierre gubernamental que paraliza al gobierno federal.
La orden es clara: una reducción del 10 % del tráfico aéreo en 40 grandes aeropuertos, ante la escasez de controladores aéreos, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).
Ante esto, miles de viajeros podrían sufrir cancelaciones o retrasos en sus vuelos.
Aerolíneas como United, Southwest y American Airlines confían en reducir el impacto de la medida, priorizando los vuelos internacionales y los que conectan sus hubs principales en Estados Unidos, por encima de las rutas domésticas secundarias.
Dichas compañías han pedido a sus pasajeros que estén atentos a sus aplicaciones móviles, correos electrónicos y redes sociales, pues apenas tengan claridad sobre los vuelos afectados, lo comunicarán.
En términos generales, la mayoría de aerolíneas ofrece a los pasajeros afectados:
- La posibilidad de reubicación en el siguiente vuelo disponible
- Cancelación gratuita con reembolso del costo del boleto (para los segmentos no utilizados)
- La emisión de un voucher o crédito para usar más adelante
Los pasajeros deben tener presente que la legislación estadounidense no obliga a las compañías aéreas a cubrir hospedaje o alimentación en caso de retrasos o cancelaciones provocadas por decisiones de control aéreo o causas ajenas a la compañía.
Por eso, esté preparado por si debe asumir gastos adicionales durante su regreso.
Algunos seguros o asistencias de viaje podrían cubrir esos costos, pero conviene verificar las condiciones del plan contratado.
Por ahora, la principal recomendación es mantenerse informado a través de los canales oficiales de la aerolínea y considerar opciones alternativas ante cualquier eventualidad.