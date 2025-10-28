Costarricenses que viajen a Estados Unidos deberán cumplir nueva medida al entrar y salir, a partir del 26 de diciembre

Los costarricenses que visiten Estados Unidos deberán cumplir un nuevo requerimiento, que estará vigente a partir del viernes 26 de diciembre próximo.
Por eso, deben prepararse al llegar o salir de ese país, sin importar si es por un aeropuerto, terminal de cruceros o vía terrestre.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes que todos los visitantes serán fotografiados al arribar y abandonar Estados Unidos.
Además, a muchos les tomarán las huellas dactilares y otros datos biométricos.
La medida no solo incluye a costarricenses, sino también a personas de cualquier nacionalidad.
Según las autoridades estadounidenses, el objetivo es reforzar la seguridad nacional y detectar el uso de documentos falsos.
El cambio entrará a regir en fechas en que generalmente aumenta la salida de costarricenses hacia ese país, aprovechando días libres y feriados.