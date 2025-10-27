¿Cómo adelantar la cita para la visa de Estados Unidos ahora?

Con unos sencillos pasos puede adelantar la cita de la visa de Estados Unidos..

La espera por una cita de entrevista para obtener la visa de Estados Unidos puede extenderse hasta 17 meses; sin embargo, hay formas de ahorrar tiempo.

En teoría, la sede diplomática habilita nuevos espacios para entrevistas todos los martes a las 2 p. m., siempre que haya disponibilidad. Suelen agotarse muy rápido. La Embajada no suele anunciar previamente cuándo hará este tipo de desbloqueos.

Priscila Agüero, especialista en visas, sugiere revisar el sistema periódicamente, cualquier día de la semana y a cualquier hora. Ella enumeró las acciones que deben seguir quienes deseen conseguir un espacio antes de la fecha originalmente asignada en la Embajada de Estados Unidos en San José.

Paso 1. Ingrese al sitio web oficial

Lo primero que debe hacer es ingresar a este sitio web, que corresponde a Costa Rica y está en idioma español.

Paso 2. Busque el siguiente apartado y haga clic en “Continuar”

Aquí debe escoger la opción “Continuar”. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

De inmediato se abrirá otra página. Baje un poco hasta llegar al siguiente espacio, donde deberá iniciar sesión con su correo electrónico y la clave que creó al llenar el formulario DS-160.

Si contrató los servicios de un asesor de visas, deberá pedirle la clave creada para poder proseguir con este proceso.

En este paso debe digital su correo electrónico y la contraseña que generó al momento de completar el formulario DS-160 para solicitar la visa de Estados Unidos. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Paso 3. Seleccione la opción “Reprogramar cita”

Una vez ingrese su correo, clave y marque la casilla de “Estoy de acuerdo”, deberá volver a presionar la barra verde con la palabra “Continuar” en la parte superior.

Aquí debe dar click sobre la barrita verde, donde dice “Continua”. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

En la siguiente pantalla, seleccione “Reprogramar cita” y, nuevamente, haga clic en la barra verde con el mismo texto.

Aquí debe escoger la opción “reprogramar cita”. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

A continuación, debe dar click sobre la barra verde, donde dice “reprogramar cita”. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

De inmediato aparecerá una advertencia; presione “Confirmar”, que se encuentra abajo a la derecha.

Esta es una de las advertencias que le aparecerán en el proceso. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Luego leerá otro mensaje que indica que solo puede cambiar la cita tres veces. Marque la casilla “Yo entiendo” (a la izquierda) y haga clic en “Continuar” (a la derecha).

Esta es una de las advertencias que le aparecerán en el proceso. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Paso 4. Seleccione una nueva fecha

En la siguiente pantalla se desplegará un calendario con las fechas y horas disponibles.

Una vez elija la nueva fecha, marque la casilla de “Confirmar”.

Esta es una de las advertencias que le aparecerán en el proceso. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Recomendaciones importantes

La semana pasada, hubo una liberación masiva de espacios para enero del 2026. Cuando se agotaron, se abrieron fechas para febrero, luego marzo y abril.

Priscila Agüero subraya varios cuidados que deben tener los solicitantes al hacer este proceso.

Uno es revisar bien las fechas disponibles. En ocasiones ocurre que la cita estaba programada para octubre del 2026, el solicitante ve un espacio en marzo y, por la emoción, la cambia sin notar que es marzo del 2027; es decir, termina postergándola.

“No pueden adelantar la cita si tienen el pasaporte vencido, pues aunque el sistema lo permita, la Embajada no los recibirá”, advirtió Agüero.

Por ello, recomienda que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia contados a partir de la fecha de la cita.

Otra sugerencia es adelantar la cita con al menos una semana de antelación, para tener tiempo de cumplir con los requisitos que deben presentarse.

Finalmente, quienes hicieron el pago hace más de un año o ya cambiaron la cita tres veces, no podrán realizar más modificaciones.