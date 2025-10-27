De viaje con Jairo

¿Cómo adelantar la cita para la visa de Estados Unidos ahora?

Con un poco de paciencia, la espera para la cita de la visa americana puede ser menor

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Adelantar la cita para la visa de Estados Unidos.
Con unos sencillos pasos puede adelantar la cita de la visa de Estados Unidos.. (Fotocomposición/De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Visa de Estados UnidosVisa americanaAdelantar cita para la visa
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.