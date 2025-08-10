El Mundo

Reunión urgente ante plan israelí de tomar Gaza: ONU advierte que podría desatar ‘otra calamidad’

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el plan aprobado recientemente por el gabinete de seguridad de su país es “la mejor forma de terminar la guerra”

Por AFP
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este domingo una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este domingo una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel.







