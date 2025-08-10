El Mundo

Netanyahu afirma que su plan para Ciudad de Gaza es ‘la mejor forma de terminar la guerra’

Hamás advirtió que la nueva ofensiva terminaría con su “sacrificio”

Por AFP
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a press conference in Jerusalem on May 21, 2025. Netanyahu said on May 21 that he was ready for a "temporary ceasefire" to guarantee the return of hostages held in Gaza, of whom 20 are "certainly" alive. (Photo by Ronen Zvulun / POOL / AFP)
El plan validado por el gabinete de seguridad israelí el viernes, al término de casi una noche de discusiones, ordena al ejército “tomar el control de Ciudad de Gaza”, en el norte del enclave y en gran parte destruida. (RONEN ZVULUN/AFP)







