Nuevo bombardeo israelí deja 34 muertos y cientos de heridos

Este viernes el gabinete de seguridad israelí aprobó planes para lanzar operaciones a gran escala y tomar Ciudad de Gaza

Gaza
La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás en Israel que causó 1.219 muertos. (BASHAR TALEB/AFP)







