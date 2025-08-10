Netanyahu autoriza a más periodistas internacionales a ingresar bajo control a la Franja de Gaza

Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el domingo haber dado la orden al ejército de autorizar a más periodistas de la prensa internacional a acceder, bajo su control, a la Franja de Gaza.
“Hemos decidido y dado la orden a los militares de invitar a periodistas extranjeros, a más periodistas extranjeros, muchos”, aseguró Netanyahu en una conferencia de prensa.
“Hay un problema para garantizar la seguridad, pero creo que se puede hacer de manera responsable y prudente para preservar su propia seguridad”, añadió, afirmando que la directriz se había dado “desde hace dos días”, sin más precisiones.
Desde el inicio de la guerra contra Hamás en Gaza, en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023, la prensa internacional no está autorizada a trabajar libremente en el territorio palestino.
Solo algunos medios han sido autorizados a entrar en el territorio junto al ejército israelí pero sus reportajes están sujetos a una estricta censura militar.
La prensa internacional trabaja apoyándose en periodistas y corresponsales locales.
Según Reporteros sin Fronteras (RSF), en 20 meses de conflicto cerca de 200 periodistas han muerto a manos del ejército israelí, al menos 45 de ellos cuando ejercían su profesión.
La organización acusa a las autoridades israelíes de imponer un “bloqueo mediático” a Gaza al “prohibir la entrada a periodistas extranjeros” y de “orquestar un control implacable de la información”.