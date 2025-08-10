El Mundo

Netanyahu autoriza a más periodistas internacionales a ingresar bajo control a la Franja de Gaza

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), en 20 meses de conflicto cerca de 200 periodistas han muerto a manos del ejército israelí

Por AFP
Una columna de humo se eleva desde un edificio alcanzado por un bombardeo israelí en el campamento de refugiados palestinos de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de julio de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP)
Desde el inicio de la guerra contra Hamás en Gaza, la prensa internacional no está autorizada a trabajar libremente en el territorio palestino. (EYAD BABA/AFP)







GazaNetanyahuIsrael
