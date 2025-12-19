El Mundo

Policía de Brasil lanza operación contra diputados aliados de Bolsonaro por sospecha de corrupción

Un juez de la corte suprema ordenó siete allanamientos en domicilios de Sóstenes Cavalcante, un importante aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Lea de qué se trata el caso.

Por AFP
El expresidente brasileño (2019-2022) Jair Bolsonaro a su salida del hospital DF Star de Brasilia el domingo 14 de septiembre, tras someterse a una serie de exámenes médicos, mientras permanece bajo arresto domiciliario. Fotografía:
Bolsonaro fue condenado por su intento de golpe de Estado. (SERGIO LIMA/AFP)







