Bolsonaro comienza a cumplir pena de 27 años de cárcel por golpismo

Exmandatario, de 70 años, estaba en prisión domiciliaria, pero el sábado fue transferido a un complejo policial en Brasilia por “riesgo de fuga”

Por Juan Fernando Lara Salas
La Corte Suprema de Brasil condenó al enérgico expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de estado.
La Corte Suprema de Brasil condenó al enérgico expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de estado. (EVARISTO SA/AFP)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

