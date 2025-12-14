El Mundo

Protestas en Brasil contra ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro

Miles de personas se movilizan en Brasil para rechazar un proyecto de ley que podría acortar la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años por golpismo.

Por AFP
Jair Bolsonaro acompañado de oficiales militares durante un evento oficial en Brasil.
Jair Bolsonaro permanece privado de libertad tras ser condenado por liderar un intento de golpe, en medio de un debate político sobre posibles cambios a las penas. (TERCIO TEIXEIRA/AFP)







