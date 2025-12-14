Protestas en Brasil contra ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro permanece privado de libertad tras ser condenado por liderar un intento de golpe, en medio de un debate político sobre posibles cambios a las penas.

Rio de Janeiro, Brasil. Miles de personas se movilizan este domingo en las calles de Brasil para rechazar una ley que reduciría la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de cárcel por golpismo.

Las protestas, convocadas por movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles de izquierda, están previstas en decenas de ciudades, entre ellas Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo.

El icónico cantante Caetano Veloso lidera el llamado a una nueva “protesta musical” en la playa de Copacabana en Rio, repitiendo la fórmula de una convocatoria en septiembre contra una iniciativa que ampliaba la inmunidad de los legisladores y otra de una amnistía contra los condenados por un intento de golpe.

En Brasilia, cientos de personas se concentraron cerca del Museo Nacional, desde donde marcharán hacia el Congreso enarbolando pancartas con las consignas “Sin amnistía” y “Congreso, enemigo del pueblo”.

“Ellos legislan de espaldas a la población”, dijo allí a la AFP Thaís Nogueira, una profesora de 45 años. “Así que al ver estas protestas, deben decir: ‘Uy! Tenemos que tener un poco de cuidado’”.

¿De qué trata el proyecto de ley?

El foco de la protesta es un proyecto de ley, impulsado por la mayoría conservadora del Congreso, que modificaría las penas para crímenes contra el Estado democrático de derecho, entre otros.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en la madrugada del miércoles y ahora aguarda debate en el Senado, previsto para el próximo miércoles.

De aprobarse, Bolsonaro podría quedar en libertad condicional en poco más de dos años, según el autor del texto.

El ultraderechista fue declarado culpable de liderar un plan para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo tras las elecciones de 2022.

Según el Tribunal Supremo, el complot incluía planes para asesinar al presidente Luis Inácio Lula da silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.

El expresidente brasileño (2019-2022) Jair Bolsonaro cumple una pena de 27 años de prisión por golpismo, mientras el Congreso debate un proyecto de ley que podría reducir su condena. (SERGIO LIMA/AFP)

“Reducir las penas a asesinos es inaceptable”, dijo Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores de Lula, en un video en Instagram al convocar la movilización. “Vamos a las calles (...) para proteger lo que es esencial para la democracia”.

El proyecto de reducción de pena resurgió días después de que Bolsonaro designara a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su sucesor de cara a las elecciones de 2026. Flávio había dicho estar dispuesto a retirar su candidatura a cambio de una amnistía para su padre.

Los parlamentarios bolsonaristas barajaron durante meses diversas opciones para aliviar el castigo al expresidente, incluida una amnistía que se desinfló tras las masivas protestas de septiembre.

Los manifestantes también reclamarán por la aprobación por el Senado de la enmienda constitucional que incorpora la tesis del Marco Temporal, que restringe los derechos territoriales indígenas.