Policía allana casa de exjefe de proceso electoral investigado por colusión en Perú

Esta fotografía muestra a agentes de policía junto al exdirector de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (derecha), durante una redada en su domicilio en Lima el 24 de abril de 2026.

Lima, Perú. La policía allanó este viernes la casa del exjefe de la entidad electoral que organizó los comicios generales en Perú, Piero Corvetto, en el marco de una investigación por presunta colusión agravada relacionada con el proceso electoral.

Corvetto renunció el martes poco antes de ser interrogado por la fiscalía por las múltiples fallas en las votaciones en la jornada electoral del 12 de abril, que retrasaron el escrutinio.

El operativo en la casa de Corvetto en Lima forma parte de una serie de allanamientos realizados simultáneamente en varios inmuebles, según la policía.

“La investigación, centrada en el presunto delito de colusión agravada, apunta a desentrañar acuerdos ilícitos que habrían comprometido recursos del Estado en procesos críticos para la nación”, indicó en un comunicado.

Manifestantes participan en una protesta por presunto fraude tras los resultados de las elecciones presidenciales de Perú el 14 de abril de 2026. (LUIS ROBAYO/AFP)

“La intervención alcanza a altas esferas de la administración pública, incluyendo locales vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), exfuncionarios y representantes de la empresa Galaga”, encargada de trasladar el material electoral, señaló la policía.

Retrasos en la distribución del material electoral impidieron que más de 50.000 personas votaran, lo que obligó a las autoridades a prolongar un día los comicios.

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) se refirió a “graves fallos”, pero precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude, como alegó el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori, la única con boleto asegurado.

El izquierdista radical Roberto Sánchez y López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 20.000 sufragios para Sánchez con cerca del 95% del conteo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo debido a las demoras en el cómputo que realiza la ONPE.

(LUIS ROBAYO/AFP)

Exjefe electoral Piero Corvetto renunció el martes a su cargo, sin embargo, continúan investigaciones por múltiples fallas en las votaciones en la jornada electoral del 12 de abril.