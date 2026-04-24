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Policía allana casa de exjefe de proceso electoral investigado por colusión en Perú

Exjefe electoral Piero Corvetto renunció el martes a su cargo, sin embargo, continúan investigaciones por múltiples fallas en las votaciones del 12 de abril

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Por AFP
Esta fotografía, difundida por la Fiscalía del Perú, muestra a agentes de policía junto al exdirector de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (derecha), durante una redada en su domicilio en Lima el 24 de abril de 2026. La policía allanó la casa de Piero Corvetto, exdirector del organismo electoral que organizó las elecciones generales del Perú, el 24 de abril como parte de una investigación sobre presunta colusión agravada relacionada con el proceso electoral de 2026.
Esta fotografía muestra a agentes de policía junto al exdirector de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (derecha), durante una redada en su domicilio en Lima el 24 de abril de 2026. (HANDOUT/AFP)







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