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Jefe de autoridad electoral de Perú renuncia tras irregularidades en elecciones

Corvetto, jefe de la autoridad electoral de Perú, estaba en la institución desde el 31 de agosto de 2020.

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Por AFP
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú. (LUIS ROBAYO/AFP)







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