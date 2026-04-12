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Elecciones en Perú 2026: 35 candidatos se disputan la presidencia en crisis política

Perú elige presidente entre 35 candidatos bajo una grave crisis de seguridad.

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Por AFP
Personas votan en un centro electoral en Lima el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales.
Personas votan en un centro electoral en Lima el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales. (LUIS ROBAYO/AFP)







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