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Hija de Fujimori, un comediante y un fan de Trump son los candidatos favoritos en elecciones de Perú

Keiko Fujimori lidera las últimas encuestas a una semana de una primera vuelta con un récord de 35 candidatos. Conozca la situación política del país sudamericano.

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Por AFP
Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, espera seguir los pasos de su padre como presidenta del Perú.
Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, espera seguir los pasos de su padre como presidenta del Perú. (CONNIE FRANCE/AFP)







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