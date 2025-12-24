El Mundo

Perú registra récord de 34 partidos inscritos para elecciones presidenciales del 2026

Cifra refleja la inestabilidad política que vive el país, con siete presidentes en la última década y varios exmandatarios presos

Por AFP
Elecciones Perú
Perú alcanzó un récord de 34 partidos inscritos para las elecciones presidenciales del 2026, en un contexto de crisis política y desconfianza ciudadana. Foto: (La Nación/Canva)







