Perú: crece el descontento con Dina Boluarte y el Congreso en medio de protestas, corrupción y crimen organizado

Protestas en Perú dejan al menos 19 heridos en Lima

Por AFP
Protesta Perú
Cientos de personas marcharon en Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, en medio de tensiones sociales y creciente inseguridad. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







PerúDina BoluarteProtestas
