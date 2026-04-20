El Mundo

Miles de peruanos protestaron por problemas en elecciones presidenciales

La protesta se produce en medio de severos cuestionamientos de “fraude” contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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Por AFP
Partidarios del candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga participan en una protesta por presunto fraude tras los resultados de las elecciones presidenciales en Lima el 19 de abril de 2026.
Partidarios del candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga participan en una protesta por presunto fraude tras los resultados de las elecciones presidenciales en Lima el 19 de abril de 2026. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







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