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Elecciones en Perú: Keiko Fujimori celebra su victoria sobre el ‘enemigo’ de izquierda

Keiko Fujimori lidera resultados preliminares en Perú en medio de denuncias de irregularidades, protestas y alta tensión política.

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Por AFP
Keiko Fujimori ofrece declaraciones tras los primeros resultados de la elección presidencial en Lima, acompañada por sus candidatos a vicepresidentes, en una jornada marcada por irregularidades y tensión política.
Keiko Fujimori ofrece declaraciones tras los primeros resultados de la elección presidencial en Lima, acompañada por sus candidatos a vicepresidentes, en una jornada marcada por irregularidades y tensión política. (STRINGER/AFP)







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