Keiko Fujimori encabeza en boca de urna para las presidenciales de Perú

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, espera seguir los pasos de su padre como presidenta de Perú. Las mesas de votación cerraron a las 6 p. m. de este 12 de abril.

La candidata derechista Keiko Fujimori lidera los sondeos a boca de urna con más del 16% de las preferencias en las presidenciales del domingo en Perú, según las encuestadoras privadas Ipsos y Datum.

Ambas prevén un balotaje entre Fujimori y uno de cuatro candidatos que pelean el segundo lugar en unas elecciones muy reñidas.

Las mesas de votación cerraron a las 6 p. m. local, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras una convulsa jornada en la que al menos 63.000 personas se quedaron sin votar por problemas logísticos del ente electoral.