El Mundo

Keiko Fujimori encabeza en boca de urna para las presidenciales de Perú

Al menos 63.000 personas se quedaron sin votar por problemas logísticos

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Por AFP
Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, espera seguir los pasos de su padre como presidenta del Perú.
Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, espera seguir los pasos de su padre como presidenta de Perú. Las mesas de votación cerraron a las 6 p. m. de este 12 de abril. (CONNIE FRANCE/AFP)







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Keiko FujimoriElecciones en Perú
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