Paso a paso: Así cayó en desgracia el expríncipe Andrés por el caso Epstein

La caída en desgracia del expríncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, fue progresiva. Conozca las fechas y hechos clave.

Por AFP
El príncipe Andrew fue arrestado en febrero de 2026 por presunta mala conducta vinculada a su labor como enviado comercial, en una investigación relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein.
El príncipe Andrew fue arrestado en febrero de 2026 por presunta mala conducta vinculada a su labor como enviado comercial, en una investigación relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein. (MARCO BERTORELLO/AFP)







