El rey Carlos inició un ‘proceso formal’ para despojar de sus títulos al príncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein

El príncipe Andrés abandonó su título y honores en medio de señalamientos por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Londres, Reino Unido. El rey Carlos III comenzó este jueves “un proceso formal” para despojar de sus “títulos y honores” a su hermano, el príncipe Andrés, investigado por sus vínculos con el financiero estadounidense y pedocriminal Jeffrey Epstein, anunció el jueves el palacio de Buckingham.

“El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor”, precisa el comunicado.

Además, Andrés tendrá que abandonar su residencia real, Royal Lodge. “Se ha entregado una notificación formal para [que] renuncie al contrato, y se mudará a una vivienda privada alternativa”, según la misma fuente.

