Rey Carlos III rompe comunicación con el príncipe William tras confesiones sobre su niñez y la princesa Diana

Carlos III estaría molesto con William por hablar en televisión sobre su niñez y el divorcio de sus padres

El rey Carlos III decidió cortar la comunicación con su hijo mayor, el príncipe William, luego de una entrevista que generó molestias en el seno de la Familia Real Británica, según informó el sitio especializado Radar Online.

Fuentes cercanas al palacio revelaron que la situación se deterioró tras la participación del príncipe en el programa El viajero reticente con Eugene Levy, donde abordó temas sensibles relacionados con su niñez y el divorcio de sus padres, Carlos y la princesa Diana, quien falleció en 1997.

En ese espacio televisivo, William expresó su deseo de que sus tres hijos no repitan las experiencias que él vivió durante su infancia. Se refirió al divorcio de Carlos y Diana, ocurrido en 1996, y enfatizó que su intención es ofrecer a George, Charlotte y Louis una vida familiar más estable.

El heredero destacó que un entorno familiar debe incluir seguridad, protección y amor, elementos que aseguró haber tenido solo durante una parte corta de su infancia. Recordó que sus padres se separaron cuando él tenía apenas 8 años.

Estas declaraciones habrían afectado emocionalmente al monarca, según indicaron las fuentes consultadas. Aseguraron que Carlos III se sintió “profundamente herido” por las palabras del hijo que lo sucederá en el trono y que suele experimentar la sensación de estar siendo desautorizado por quienes lo rodean.

Además de estas tensiones, el vínculo entre ambos se complicó tras un encuentro entre Carlos III y el príncipe Harry ocurrido en Londres a inicios de setiembre. William, quien no se reunió con su hermano durante esa visita, expresó su desacuerdo con la reunión entre el rey y el duque de Sussex.

De acuerdo con el reporte, el príncipe de Gales aún mantiene resentimientos por esa decisión del padre. Hasta el momento, la Casa Real no ha emitido declaraciones oficiales sobre este distanciamiento entre el rey y su primogénito.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.