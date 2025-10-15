Harry nunca se habría casado con Meghan Markle si Diana estuviera viva, afirma exmayordomo de la familia real

Paul Burrell sostuvo que la princesa Diana habría advertido sobre el aislamiento mediático que rodeó a Meghan Markle

El príncipe Harry no habría contraído matrimonio con Meghan Markle si su madre, la princesa Diana, aún estuviera con vida. Así lo afirmó Paul Burrell, quien fue asistente personal de Lady Di y trabajó como su confidente en los últimos años de vida.

Burrell dio estas declaraciones al medio Radar Online, como parte de la promoción de su libro de memorias The Royal Insider, lo cual lo posicionó nuevamente en la cobertura mediática sobre la monarquía británica.

En su análisis, el exfuncionario de la realeza sostuvo que Diana habría actuado como guía firme para su hijo menor, y que habría influido directamente en la elección de pareja del príncipe. Afirmó que Lady Di habría ofrecido a Harry una base emocional más sólida y, con ello, habría notado ciertos riesgos en torno a Meghan Markle, como la exposición mediática y el aislamiento que rodeó a la actriz tras iniciar su vínculo con la familia real.

Burrell manifestó que, en su criterio, Harry buscaba amor, especialmente después de la pérdida de su madre, y que encontró en Meghan esa necesidad emocional. Indicó también que, según su percepción, el príncipe habría confundido las palabras de Markle con las que habría esperado oír de Diana.

Harry y Meghan se casaron en mayo de 2018 y, menos de dos años después, renunciaron a sus funciones reales. Desde entonces, residen en Montecito, California, junto a sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet Diana, de 3 años.

La pareja ha realizado múltiples declaraciones públicas en contra de la familia real, tanto en entrevistas como en producciones documentales. Esta situación ha provocado una ruptura prolongada con su entorno familiar en Reino Unido.

Recientemente, Harry se reunió en privado con su padre, el rey Carlos III, tras 19 meses sin contacto directo. Sin embargo, no ha tenido reencuentros públicos con su hermano, el príncipe William, desde la coronación del monarca en mayo de 2023.

Hasta el momento, los portavoces oficiales de Harry y Meghan Markle no han emitido declaraciones en respuesta a los comentarios de Paul Burrell ni a la publicación del portal Radar Online.

LEA MÁS: ¿Dónde vivirán Harry y Meghan si regresan al Reino Unido? Esta sería la región que eligieron, según medio británico

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.