Harry nunca se habría casado con Meghan Markle si Diana estuviera viva, afirma exmayordomo de la familia real

Paul Burrell aseguró que la princesa habría detectado señales de alerta en la relación desde el inicio

Por O Globo / Brasil / GDA
Harry se encontraría en un dilema emocional por la falta de apoyo de Meghan en su acercamiento a la familia real.
Paul Burrell sostuvo que la princesa Diana habría advertido sobre el aislamiento mediático que rodeó a Meghan Markle (Instagram/@meghan)







