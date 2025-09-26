Príncipe Harry defiende su libro y entierra para siempre la relación con William

Harry defendió su libro 'En la Sombra' y, con sus palabras, intensificó el distanciamiento con su hermano William.

El príncipe Harry volvió a referirse a su controversial autobiografía En la Sombra y terminó por cerrar cualquier posibilidad de reconciliación con su hermano, el príncipe William.

Según información publicada por el sitio Radar Online, personas cercanas a la familia real británica señalaron que las declaraciones recientes del hijo menor del rey Charles III fueron interpretadas por William como una nueva traición.

El distanciamiento entre los hermanos aumentó después de que Harry insistiera en defender el contenido del libro publicado en enero de 2023. Fuentes afirmaron que el heredero al trono mantiene una posición firme respecto a la privacidad de su familia y que cada aparición pública de su hermano lo aleja aún más.

El libro fue lanzado cuatro meses después de la última vez en que ambos fueron vistos juntos, durante el funeral de la reina Elizabeth II, en setiembre de 2022. En esa obra, Harry relató un altercado físico con William, ocurrido durante una discusión sobre su esposa, Meghan Markle.

Harry afirmó en la publicación que su hermano lo empujó al suelo luego de que él saliera en defensa de Meghan. El hecho habría sucedido cuando William calificó a la duquesa como grosera, lo que generó una respuesta enérgica por parte de Harry que provocó la reacción violenta de su hermano.

En su entrevista más reciente con el diario británico The Guardian, Harry reiteró que el libro no fue un acto de venganza. Aseguró que su intención fue aclarar versiones previas que circulaban públicamente. Indicó que “no se puede lograr una reconciliación sin verdad” y que su conciencia “permanece tranquila”.

Estas declaraciones ocurrieron pocos días después de un breve encuentro con su padre el 10 de setiembre. La reunión marcó el primer contacto entre ellos en 19 meses, pero no incluyó a William, quien habría ignorado por completo a su hermano.

Harry explicó en la entrevista que no se arrepiente de haber escrito la obra. Mencionó que solo intentó corregir hechos distorsionados y negó haber expuesto asuntos familiares. Relató que su esposa le recomendó ceñirse a la verdad, y que eso fue lo que hizo.

El príncipe sostuvo que su autobiografía no busca escándalo, sino justicia narrativa. Las consecuencias, sin embargo, parecen haber sido irreversibles para su relación con William.

