Viva

Príncipe Harry defiende su libro y entierra para siempre la relación con William

La distancia entre los príncipes británicos se profundiza tras las nuevas declaraciones de Harry sobre su autobiografía

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Harry defendió su libro 'En la Sombra' y, con sus palabras, intensificó el distanciamiento con su hermano William. (DOMINIC LIPINSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicapríncipe Harrypríncipe William
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.