¿Dónde vivirán Harry y Meghan si regresan al Reino Unido? Esta sería la región que eligieron, según medio británico

Harry y Meghan valoran volver a Inglaterra y vivir entre celebridades, aunque la seguridad complica sus planes de mudanza

Desde principios de este año, el príncipe Harry ha mostrado interés en reconectar con sus raíces. En 2020, dejó el Reino Unido tras renunciar a sus funciones reales. Se mudó junto a su esposa, Meghan Markle, a Montecito, California, donde viven con sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4.

Tras la visita que realizó a su padre, el rey Carlos III, a inicios de setiembre, aumentaron las especulaciones sobre un posible regreso definitivo al Reino Unido. Según el diario británico Daily Mail, si esa vuelta se concreta, el matrimonio buscaría establecerse en una zona elegida por varios famosos que decidieron alejarse de Estados Unidos.

El medio británico señaló que Cotswolds sería el destino más probable. Esta región rural al suroeste de Inglaterra destaca por su ambiente exclusivo y tranquilo. Allí se han instalado celebridades como Ellen DeGeneres, James Corden y Beyoncé.

La presentadora DeGeneres se trasladó a Inglaterra cuando Donald Trump fue reelegido y vivía muy cerca de la casa que Harry y Meghan ocupaban en California. En los últimos años, también se mudaron a esa región figuras como David y Victoria Beckham, Kate Moss, Elizabeth Hurley, Hugh Grant, Jeremy Clarkson, Calvin Harris, Lily Allen y Damien Hirst.

Además, el rey Carlos III y la reina Camila tienen una propiedad en la zona. Cotswolds es conocida por ofrecer privacidad, lujo y un estilo de vida más alejado del escrutinio mediático.

Una fuente citada por el Daily Mail indicó que, si el matrimonio decide no instalarse en una propiedad real, Cotswolds sería su primera opción, debido al tipo de comunidad que allí reside.

El diario británico también informó que Meghan Markle estaría más interesada en convivir con otras celebridades que en acercarse a la familia del príncipe. Según esta fuente, ese ambiente sería más cómodo para ella y sus hijos.

Durante una conversación con la cantante británica Joss Stone, el príncipe Harry mostró interés en los beneficios de vivir nuevamente en su país natal. En una entrevista con la revista Hello!, Stone relató que Harry habló con entusiasmo sobre la calidad de las escuelas y la importancia de la comunidad para el desarrollo infantil.

La artista regresó recientemente al Reino Unido con su esposo y sus cuatro hijos, y contó que el duque se mostró curioso por esa decisión familiar.

Seguridad sigue siendo una preocupación clave

Pese a los rumores, Harry y Meghan no han confirmado oficialmente un regreso. Una fuente cercana explicó que la seguridad sigue siendo un tema prioritario para los Sussex. Por esta razón, instalarse en una residencia dentro de una propiedad real permitiría que el matrimonio esté protegido dentro del perímetro de seguridad que ofrece la familia real.

En mayo de este año, el príncipe perdió una demanda judicial con la que buscaba contar con seguridad financiada por el gobierno británico durante sus visitas al Reino Unido. Actualmente, su seguridad se analiza caso por caso.

Durante su visita en setiembre, se reportó que un acosador conocido logró acercarse demasiado a Harry, lo que reavivó las preocupaciones por su integridad.

