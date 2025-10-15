Viva

¿Dónde vivirán Harry y Meghan si regresan al Reino Unido? Esta sería la región que eligieron, según medio británico

El duque y la duquesa de Sussex analizan regresar al Reino Unido, pero prefieren vivir fuera del entorno real, según medio británico

Por O Globo / Brasil / GDA
Príncipe Harry y Meghan Markle
Harry y Meghan valoran volver a Inglaterra y vivir entre celebridades, aunque la seguridad complica sus planes de mudanza







