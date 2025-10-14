El gesto del príncipe Harry con Meghan Markle durante evento en Nueva York se volvió viral en redes sociales

Harry y Meghan recibieron un premio en Nueva York y su gesto en la alfombra roja desató una ola de reacciones en redes sociales.

Durante una gala en Estados Unidos, el príncipe Harry protagonizó un gesto que generó una intensa conversación en redes sociales. Las cámaras captaron el instante en que colocó su mano sobre la cintura de Meghan Markle, durante su paso por la alfombra roja. La duquesa respondió con un gesto suave que fue interpretado por muchos usuarios como una interacción cargada de complicidad.

El acto ocurrió el jueves 9 de octubre en el evento de Project Healthy Minds, celebrado en Spring Studios, en la ciudad de Nueva York. La pareja recibió el galardón como Humanitarios del Año, en reconocimiento a su compromiso con la salud mental y la seguridad digital.

Un video del momento superó las 8,9 millones de visualizaciones en la red social X. En la grabación, Harry se acercó a Markle por detrás y la tomó de la cintura mientras posaban junto al director ejecutivo de la organización, Phil Schermer. Meghan sonrió y colocó su brazo sobre el de su esposo para guiar discretamente su mano hacia una posición más elevada.

Este breve intercambio provocó miles de comentarios. Algunos destacaron el nivel de confianza entre ambos, mientras que otros bromearon con frases como “Ella ni se movió, pero el príncipe Harry sabía exactamente lo que hacía”.

She does not flinch, but you people’s Prince, Prince Harry, knew precisely what he was doing.!!



We are in public, sir!! pic.twitter.com/6QXgcRIqvK — KCCorrect (@Coolgirlk22) October 10, 2025

Sin embargo, el evento tuvo también un tono serio. En sus discursos, los duques de Sussex abordaron los riesgos de las redes sociales para la salud mental de adolescentes y niños. Meghan se refirió a su rol como madre y subrayó la dificultad que enfrentan los padres al intentar equilibrar los beneficios de la tecnología con la necesidad de proteger a sus hijos.

Harry mencionó el trabajo del Social Media Victims Law Center, una organización con sede en Seattle que ha presentado demandas contra empresas tecnológicas por daños sufridos por jóvenes. El príncipe señaló que la entidad representa a más de 4.000 familias afectadas. Afirmó que las plataformas digitales ya no pueden negar las consecuencias de sus acciones y subrayó que deben asumir su responsabilidad.

En redes sociales, el debate se dividió entre quienes celebraron el contenido de las declaraciones y quienes se centraron en el gesto afectivo del príncipe con su esposa. Frases como “El video me aparece a cada rato y siempre me hace sonreír” o “Están claramente enamorados” se repitieron entre los seguidores.

LEA MÁS: Video de Meghan Markle y el director de una marca de moda en la Semana de la Moda de París causa polémica: ‘Casi se besan’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.