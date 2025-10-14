Viva

El gesto del príncipe Harry con Meghan Markle durante evento en Nueva York se volvió viral en redes sociales

Durante una gala en Nueva York, los duques de Sussex fueron galardonados y hablaron sobre el daño que provocan las redes sociales en los adolescentes

Por O Globo / Brasil / GDA
Harry y Meghan recibieron un premio en Nueva York y su gesto en la alfombra roja desató una ola de reacciones en redes sociales.
Harry y Meghan recibieron un premio en Nueva York y su gesto en la alfombra roja desató una ola de reacciones en redes sociales. (O Globo/GDA)







