Video de Meghan Markle con director de Balenciaga genera polémica en Paris Fashion Week

Un instante captado entre Markle y Piccioli en París se volvió viral por su carácter inesperado y generó cientos de reacciones

Un video protagonizado por Meghan Markle y el director creativo de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, se viralizó en redes sociales y desató polémica. Las imágenes muestran un momento incómodo entre ambos durante el desfile de la marca en el Paris Fashion Week, realizado el sábado 4 de octubre en la capital francesa.

La actriz y duquesa de Sussex asistió al evento luciendo un atuendo de Balenciaga, una de sus casas de moda preferidas. Al encontrarse con el diseñador, ambos casi se dieron un beso en la mejilla, pero una aparente confusión provocó un instante tenso que fue captado en video.

El contenido fue compartido en TikTok con la frase “casi se besan”, lo que avivó los comentarios y reacciones de los usuarios. En la sección de comentarios, muchos señalaron el momento como incómodo y criticaron la actitud de ambos protagonistas.

Algunos calificaron el episodio de “cringe” y afirmaron que tanto Markle como Piccioli se mostraron visiblemente confundidos.

El encuentro se volvió tema de conversación en diversas plataformas digitales. Algunos usuarios preguntaron qué ocurrió realmente entre ambos, mientras otros lo catalogaron como “bizarro”.

La revista People destacó el vestuario que utilizó Meghan Markle en el desfile, así como la relación profesional que mantiene con Pierpaolo Piccioli. Según un representante de la duquesa, ambos han colaborado estrechamente en momentos clave para ella a nivel mundial, y la ex actriz ha vestido varios diseños del creativo a lo largo de los años.

Meghan Markle contrajo matrimonio con el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, en mayo de 2018. Ambos renunciaron a sus funciones dentro de la familia real británica en enero de 2020. Actualmente, residen en Montecito, California, junto a sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 3.

