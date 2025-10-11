Viva

El príncipe Harry está ‘extremadamente enojado’ con Meghan Markle tras video grabado en el lugar donde murió Diana

Meghan Markle grabó un video en el puente donde murió Diana y causó una ola de críticas durante la Semana de la Moda de París

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Príncipe Harry y Meghan Markle
La duquesa de Sussex fue señalada por grabar en un sitio simbólico para Harry y por su reacción ante un incidente en pasarela.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMeghan MarkleRealeza birtánicaFamilia realPríncipe Harry
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.