El príncipe Harry está ‘extremadamente enojado’ con Meghan Markle tras video grabado en el lugar donde murió Diana

La duquesa de Sussex fue señalada por grabar en un sitio simbólico para Harry y por su reacción ante un incidente en pasarela.

Un video publicado por Meghan Markle durante su paso por París desató una fuerte reacción en el príncipe Harry. La grabación, difundida en Instagram, mostró a la duquesa de Sussex cruzando la Ponte de l’Alma, el mismo sitio donde falleció su madre, la princesa Diana, el 31 de agosto de 1997.

Según informó el diario británico Mirror, el hecho provocó incomodidad en la familia real británica y habría causado un profundo malestar en Harry. La publicación indicó que el príncipe estaría “extremadamente irritado” por lo ocurrido y que el gesto de su esposa podría “poner en riesgo cualquier intento de reconciliación con la realeza”.

El especialista en temas de la monarquía británica, Richard Fitzwilliams, dijo a la revista OK! que el lugar grabado por Meghan está ligado al momento más doloroso en la vida del príncipe. Aseguró que, aunque no pareció una acción premeditada, fue un “error grave” por su alto nivel de simbolismo.

⚡️ 😠 Meghan Markle sparked outrage after arriving in Paris👀🗣️Meghan arrived for Paris Fashion Week and filmed a video from the tunnel where Princess Diana died. The catch is that in the footage, she's riding in a car, her feet slouched on the seat. 👀Many people considered this… pic.twitter.com/HdOv1PkYMC — mặt🌓trăng (@Ay911Moon) October 6, 2025

El analista también señaló que Markle, por su visibilidad pública y por ser una figura convertida en marca personal, no puede permitirse acciones que puedan interpretarse como imprudentes. Afirmó que grabar en ese punto específico de la ciudad fue un acto “extremadamente insensible”.

Críticas durante desfile de moda en París

El malestar por el video no fue el único episodio cuestionado durante el paso de la duquesa por Francia. En su asistencia al desfile de la marca Balenciaga, celebrado el sábado 4 de octubre, Meghan fue captada riéndose tras el tropiezo de una modelo en plena pasarela.

Las imágenes circularon en redes sociales y provocaron nuevas críticas hacia la exactriz. Usuarios comentaron que su risa fue inapropiada y la calificaron como una actitud “de niñas malvadas”. Una internauta señaló que Markus Anderson, su acompañante durante el evento, habría reaccionado con seriedad para marcar distancia con la situación.

And why does she laugh like that! Who is she making fun of?



It’s feels like déjà vu from the time she was laughing at the woman singing the national anthem and making fun of Princess Charlotte when she stumbled while on the balcony.



#MeghanMarkIe pic.twitter.com/UkTQKToOxH — Harry, Meghan’s Spare (@ViQueenie) October 4, 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.