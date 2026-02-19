Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por presunta conducta indebida vinculada al caso Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés, duque de York, a su llegada al tradicional servicio navideño de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2022. La policía británica informó el 19 de febrero de 2026 que los agentes registraban dos domicilios, uno en el este de Inglaterra y otro al oeste de Londres, tras la detención del expríncipe bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Fotografía:

Londres. La Policía de Thames Valley arrestó este jueves al expríncipe Andrés, duque de York, hermano del rey Carlos III, por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público durante su etapa como enviado comercial, en hechos relacionados con el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

La detención se produjo este día cuando Andrés cumple 66 años.

En un comunicado, la policía confirmó el arresto de “un hombre de unos sesenta años de Norfolk” bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, sin mencionar su nombre, como es habitual en el Reino Unido.

Ex príncipe Andrés de Inglaterra fue arrestado en medio del escándalo por el caso Epstein

Las autoridades indicaron que realizan registros en dos direcciones en Inglaterra como parte de la investigación.

La Policía de Thames Valley tiene jurisdicción en la zona donde se ubica Royal Lodge, residencia en la que Andrés vivió hasta hace poco.

El pasado 11 de febrero salieron a la luz nuevos documentos que sugieren que el hijo de la fallecida reina Isabel II habría transmitido información confidencial a Epstein.

La fiscalía informó entonces que mantiene contacto con la policía en relación con esas sospechas.

Andrés, apartado de la vida pública y despojado de sus cargos oficiales, ejerció como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011.

Contactos con Epstein

Entre los documentos revelados figura un correo electrónico fechado el 24 de diciembre de 2010, en el que el expríncipe habría remitido a Epstein un “informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

Otros archivos incluidos en el denominado expediente Epstein apuntan a que en 2010 Andrés también envió al financiero reportes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

La policía regional de Windsor señaló en su momento que analizaba esta información relativa a Andrew Mountbatten-Windsor, nombre que utiliza tras perder sus títulos y funciones oficiales.

Estos documentos se suman a las acusaciones de agresión sexual formuladas por Virginia Giuffre, quien denunció al expríncipe por hechos ocurridos cuando era menor de edad y que se suicidó en 2025.

Además, una segunda mujer afirmó por medio de su abogado que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de Isabel II.

Otro abogado estadounidense sostuvo que una de sus clientas relató que Epstein y el expríncipe la forzaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006.

En paralelo, la fiscalía también mantiene contacto con la policía de Londres por una investigación abierta sobre Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, sospechoso de haber transmitido documentos confidenciales a Epstein.

La Policía de Surrey informó el miércoles que conoció un informe con partes censuradas que alega “trata de personas y agresiones sexuales contra un menor” entre 1994 y 1996 en el pueblo de Virginia Water.

Sin embargo, tras revisar sus registros, indicó que no encontró constancia de que esas acusaciones se hubieran denunciado formalmente ante esa fuerza policial.

Los señalamientos forman parte del más reciente lote de millones de archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de la investigación sobre Epstein, quien murió en prisión en 2019.