Expríncipe Andrés pudo compartir información confidencial con Jeffrey Epstein, revelan correos

El príncipe Andrés de Gran Bretaña en la sede central de Cross Rail en Canary Wharf, al este de Londres, el 7 de marzo de 2011.

Londres. El expríncipe Andrés de Inglaterra pudo haber compartido con el criminal sexual convicto Jeffrey Epstein información potencialmente confidencial durante el tiempo en que se desempeñó como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ante estas revelaciones, la policía británica confirmó este lunes que está “examinando” los antecedentes, aunque aclaró que el análisis se realiza conforme a sus procedimientos habituales y sin adelantar conclusiones.

De acuerdo con un correo electrónico fechado el 30 de noviembre de 2010, Andrew Mountbatten-Windsor —entonces duque de York— remitió a Epstein informes relacionados con visitas oficiales a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.

El mensaje fue enviado apenas cinco minutos después de que el documento le fuera entregado por su asistente de la época.

Otro correo electrónico, de octubre de 2010 y citado por la BBC, indica que el entonces príncipe también compartió con Epstein detalles sobre viajes oficiales previstos a esos mismos destinos, mientras ejercía funciones diplomáticas y comerciales en nombre del Reino Unido.

Andrew Mountbatten-Windsor ocupó el cargo de representante especial para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, período durante el cual promovía intereses comerciales británicos en el extranjero.

Renunció a ese puesto en medio de críticas por el manejo de gastos y cuestionamientos sobre su conducta.

En un comunicado, la policía regional de Windsor confirmó que está revisando la información divulgada recientemente, aunque evitó precisar si se abrirá una investigación formal o si existen elementos suficientes para una eventual causa penal.

El hermano menor del rey Carlos III fue despojado de sus títulos reales en octubre pasado, tras nuevas revelaciones sobre su relación con Epstein, fallecido en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores en Estados Unidos.

El expríncipe ha sido señalado anteriormente por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes en el caso Epstein, quien lo acusó de agresiones sexuales cuando ella era menor de edad.

Mountbatten-Windsor ha negado reiteradamente esas acusaciones y no ha sido condenado judicialmente por esos hechos.

Las sospechas se han reavivado tras la publicación, a finales de enero, de nuevas fotografías incluidas en los denominados archivos Epstein.

En las imágenes, el expríncipe aparece junto a una mujer joven cuyo rostro fue censurado, lo que generó nuevas críticas y cuestionamientos públicos.

Además, han salido a la luz correos electrónicos en los que se invitaba a Epstein al Palacio de Buckingham para mantener reuniones en privado, aunque no se ha confirmado si dichos encuentros llegaron a concretarse.

En este contexto, el Palacio de Buckingham informó que el expríncipe abandonó recientemente su residencia dentro del complejo real de Windsor y se trasladó a una propiedad privada del rey en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra, en una nueva señal del distanciamiento institucional de la Casa Real respecto a su figura.