‘No queremos que negocien con Venezuela’ sino con Estados Unidos, dice Trump a empresarios petroleros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), llega a una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 9 de enero de 2026.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos decidirá cuáles petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela], vamos a cerrar el acuerdo”, dijo Trump al recibir a más de una veintena de representantes de empresas de este sector en la Casa Blanca.

“Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, advirtió el mandatario republicano.

“Y tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar [en Venezuela] es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total”, enfatizó Trump.

Empero, el director ejecutivo de la empresa petrolera ExxonMobil, Darren Woods, quien añadió que espera que ese cambio ocurra bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hemos tenido nuestros activos confiscados allí dos veces, así que se puede imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos”, dijo en una reunión de compañías petroleras con Trump en la Casa Blanca.

Sanción a petróleo

El mandatario había decretado sanciones contra el crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato.

El gobierno Trump instauró también una recompensa inicial de $15 millones contra el ahora derrocado presidente Nicolás Maduro, que luego bajo la presidencia de Joe Biden aumentó a $25 millones.

El año pasado esa recompensa se elevó a $50 millones. Estados Unidos logró capturar a Maduro y a su esposa el pasado 3 de enero, en una operación militar que sacudió al mercado petrolero.

La pareja fue trasladada inmediatamente a Nueva York para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros cargos.

Petrolero de vuelta a Venezuela

Las autoridades estadounidenses anunciaron el viernes que habían incautado un petrolero en el mar Caribe, y Donald Trump precisó posteriormente que se encontraba “de camino a Venezuela”, de donde había zarpado.

“Hoy, Estados Unidos de América, en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, ha incautado un petrolero que había salido de Venezuela sin nuestro consentimiento. Este petrolero se encuentra actualmente en camino, de regreso a Venezuela, y el petróleo será vendido”, escribió Donald Trump, sin más detalles sobre cómo se hará esa venta.

La incautación del buque Olina es la quinta operación militar de este tipo llevada a cabo por Washington, que mantiene una fuerte presión sobre Caracas con la aplicación de un bloqueo a la exportación del petróleo venezolano.

El buque fue incautado “a primera hora” del viernes por la Guardia Costera estadounidense en “aguas internacionales del mar Caribe”, cuando “había salido de Venezuela tratando de eludir a las fuerzas estadounidenses”, escribió en X Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional.

Según el sitio especializado Tanker Tracker, esta quinta toma eleva el total incautado por Washington en unas semanas a más de 6 millones de barriles de petróleo, por un valor total de 300 millones de dólares.

“Las flotas fantasma no eludirán a la justicia, no se ocultarán detrás de falsas declaraciones de nacionalidad”, añadió Kristi Noem.

El Olina, un petrolero de 250 metros de eslora con pabellón de Timor Oriental, según el sitio MarineTraffic, está sujeto a sanciones estadounidenses vinculadas con Rusia.

La incautación de otro petrolero el miércoles en el Atlántico Norte tras semanas de persecución por parte de la Guardia Costera estadounidense provocó la ira de Moscú, que asegura que el buque enarbolaba pabellón ruso, algo rechazado por Washington.

Si bien Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su industria petrolera se encuentra en muy mal estado tras décadas de falta de inversión y produce apenas alrededor de 1 millón de barriles por día.

Donald Trump reunió este viernes en Washington a grandes grupos petroleros para sumarlos a su estrategia de tutela sobre Venezuela y planea hacerlos invertir “al menos 100.000 millones de dólares” en la explotación del oro negro en ese país latinoamericano.