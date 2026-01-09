El Mundo

‘No queremos que negocien con Venezuela’ sino con Estados Unidos, dice Trump a empresarios petroleros

Presidente Donald Trump dice que Estados Unidos decidirá cuáles empresas pueden invertir en Venezuela y les dice que no negocien con el país sudamericano.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), llega a una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 9 de enero de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), llega a una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 9 de enero de 2026. (SAUL LOEB/AFP)







