Wall Street inicia su jornada al alza por expectativas sobre petroleras en Venezuela

Las acciones de Chevron y Exxon Mobil suben tras la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos insta a petroleras a explotar reservas de crudo en Venezuela

Washington, Estados Unidos. La bolsa de Nueva York abrió al alza este lunes, impulsada por las grandes compañías petroleras luego de que la Casa Blanca las instó a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela.

En los primeros minutos, el Dow Jones ganaba 0,18%, el Nasdaq 0,92% y el ampliado S&P 500 subía 0,53%.

A la vez, subieron las cotizaciones de algunas petroleras estadounidenses en la apertura: Chevron ganaba 4,45% a $162,83 por acción, Exxon Mobil sumaba 1,73% a $124,77 y ConocoPhillips avanzaba 4,15% a $100,71.

Estados Unidos atacó el sábado Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro, al que trasladó a Nueva York junto con su esposa Cilia Flores, acusados ambos por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo. Su producción promediaba un millón de barriles diarios el año pasado.