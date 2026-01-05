Economía

Wall Street inicia su jornada al alza por expectativas sobre petroleras en Venezuela

Las acciones de Chevron y Exxon Mobil suben tras la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos insta a petroleras a explotar reservas de crudo en Venezuela

Por AFP
'Jueves negro' en Wall Street el día posterior a la imposición de aranceles globales de Donald Trump.
Las acciones de Chevron y Exxon Mobil suben tras la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos insta a petroleras a explotar reservas de crudo en Venezuela (La Nación/La Nación)







Wall StreetVenezuelaPetróleoNicolás Maduro
