Director de ExxonMobil dice que ‘es imposible invertir’ en Venezuela

Washington, Estados Unidos. Venezuela necesita cambios significativos en sus sistemas comercial y legal para convertirse en un destino de inversión, dijo este viernes 9 de enero el director ejecutivo de la empresa petrolera ExxonMobil, Darren Woods, quien añadió que espera que ese cambio ocurra bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hemos tenido nuestros activos confiscados allí dos veces, así que se puede imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos”, dijo en una reunión de compañías petroleras con Trump en la Casa Blanca.

“Si observamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, es imposible invertir”, advirtió.

