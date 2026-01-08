El Mundo

Trump dice que la ‘supervisión’ de Estados Unidos sobre Venezuela podría durar años: ‘Solo el tiempo dirá’

El mandatario afirmó a ‘The New York Times’ que su gobierno se está ‘llevando muy bien’ con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro la noche de este 3 de enero de 2026.
Tras la invasión estadounidense a Caracas, el 3 de enero, que resultó en la extracción del exdictador venezolano Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump afirmó que 'solo el tiempo dirá' cuánto tiempo mantendrá la presencia estadounidense en el país suramericano. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpEstados UnidosVenezuelaColombia
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.