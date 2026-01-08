Trump dice que la ‘supervisión’ de Estados Unidos sobre Venezuela podría durar años: ‘Solo el tiempo dirá’

Tras la invasión estadounidense a Caracas, el 3 de enero, que resultó en la extracción del exdictador venezolano Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump afirmó que 'solo el tiempo dirá' cuánto tiempo mantendrá la presencia estadounidense en el país suramericano.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que “solo el tiempo dirá” cuánto tiempo mantendrá la “supervisión” de Estados Unidos sobre Venezuela en una entrevista publicada por The New York Times este jueves 8 de enero.

Cuando el Times le preguntó si serían tres meses, seis meses, un año o más, Trump dijo: “Yo diría que mucho más tiempo”.

“La reconstruiremos de una forma muy rentable”, añadió el mandatario sobre la gobernanza de Venezuela. “Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Trump mencionó que EE. UU. se está “llevando muy bien” en estos momentos con el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Además, el periódico señaló que el presidente estadounidense no quiso a responder preguntas sobre por qué había decidido no dar el poder en Venezuela en su lugar a la oposición, a la que Washington había considerado ganadora legítima de una elección en 2024.

Trump dio a conocer el martes 6 de enero un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que habían quedado atrapados en Venezuela bajo el bloqueo de Estados Unidos.

“Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, dijo refiriéndose al Gobierno venezolano. Sin embargo, no quiso emitir comentarios cuando se le preguntó si había hablado personalmente con Rodríguez.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) en una mesa redonda en la Casa Blanca en Washington D. C., el 10 de diciembre y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso en la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y el ascenso de oficiales en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS RAUL ARBOLEDA/AFP)

“Pero Marco habla con ella todo el tiempo”, dijo, refiriéndose al secretario de Estado Marco Rubio. “Estamos en constante comunicación con ella y con el Gobierno”.

La conversación entre Donald Trump y Gustavo Petro

Durante lo que el diario neoyorquino describió como una amplia entrevista de dos horas, Trump también pareció levantar una amenaza de tomar medidas militares contra el vecino de Venezuela, Colombia.

Un día anterior, el miércoles 7 de enero, Trump invitó a la Casa Blanca al mandatario izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, al que previamente había calificado de “hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo”.

El Times afirmó que a sus reporteros se les permitió sentarse durante una llamada telefónica entre ambos jerarcas, siempre que el contenido de la llamada fuera extraoficial.

En una publicación en las redes sociales, Trump dijo: “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo”.

Petro describió la llamada, su primera con Trump, como cordial.

El Times dijo que esta conversación duró alrededor de una hora y “pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar de Estados Unidos”.