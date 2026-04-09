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Netanyahu afirma que ordenó a su gabinete iniciar ‘negociaciones directas’ con Líbano

Bombardeos israelíes en Líbano, que mataron a 200 personas el miércoles, hacen que las negociaciones “no tengan sentido”, afirma presidente iraní.

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Por AFP
Más de 200 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en los bombardeos de Israel a lo largo de 100 puntos de Líbano el miércoles de inicio del alto el fuego con Irán.
Más de 200 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en los bombardeos de Israel a lo largo de 100 puntos de Líbano el miércoles de inicio del alto el fuego con Irán. (IBRAHIM AMRO/AFP)







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