Hezbolá afirma que lanzó cohetes contra Israel por su ‘violación’ del alto el fuego

Soldados libaneses y residentes locales se encuentran en el lugar de un ataque aéreo israelí en la aldea de Toura, en el sur del Líbano, el 6 de noviembre de 2025. Hezbolá arremetió el 6 de noviembre contra la posibilidad de cualquier negociación política entre el Líbano e Israel e insistió en que tiene derecho a defenderse.

Beirut, Líbano. El movimiento libanés proiraní Hezbolá afirmó este jueves que lanzó cohetes contra Israel en respuesta a su “violación” de alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.

Hezbolá informó en un comunicado que “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del enemigo”, atacó “la zona de Manara (justo al otro lado de la frontera con Israel) con una lluvia de cohetes a las 2:30 a. m. del jueves”.

El grupo libanés no había reivindicado ningún ataque contra Israel desde el anuncio de una tregua el martes hora de Washington, tras 39 días de guerra.

La ola de bombardeos israelíes contra Líbano dejó este miércoles al menos 182 muertos y casi 900 heridos, anunció el Ministro de Salud, Rakan Nasreddine.

Los ataques se dirigieron contra barrios residenciales en el centro de Beirut, los suburbios del sur de la capital y en zonas del sur y del este del país.

Israel ataca a Hezbolá, grupo militante proiraní afincado en Líbano; hasta ahora, ha tomado 10% del territorio y más de 1 millón de personas han sido desplazadas por el conflicto. Pero el bombardeo ahora llegó con más intensidad a Beirut, la capital.

Los ataques podrían hacer tambalearse las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para el alto al fuego.

De acuerdo con Al Jazeera, Teherán afirmó este miércoles que se retirará del acuerdo de alto el fuego si Israel continúa violándolo atacando a Líbano.

Alrededor de las 2 p. m., una serie de ataques israelíes sacudieron la capital libanesa sin previo aviso, provocando escenas de pánico. (IBRAHIM AMRO/AFP)

Sin embargo, Israel afirmó que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “no incluye a Líbano”, país que se vio arrastrado a la guerra después de que el movimiento proiraní Hezbolá lanzara ataques contra el Estado hebreo.

“El alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano”, zanjó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado, que contradice un anuncio anterior del medidador Pakistán, que aseguró que la tregua abarca “todos los lugares, incluido Líbano”.