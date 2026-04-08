Los bomberos intentan extinguir un incendio tras un ataque israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut el 8 de abril de 2026. Alrededor de las 14:00 (11:00 GMT), una serie de ataques israelíes sacudieron la capital libanesa sin previo aviso, provocando escenas de pánico. Los ataques israelíes contra el Líbano el 8 de abril, los más intensos desde que comenzó la guerra a principios de marzo, dejaron "decenas de muertos y cientos de heridos", según un balance preliminar del Ministerio de Salud.

Beirut, Líbano. El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, afirma que Irán debe decidir si quiere que la tregua ‘se rompa’ por Líbano.

Vance formará parte de las reuniones en Pakistán para negociar la “paz duradera” mencionada por el presidente Donald Trump tras el anuncio de alto el fuego de dos semanas anunciado el martes.

“Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en el Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección. Creemos que sería una estupidez, pero es su elección”, declaró Vance antes de partir de Budapest.

Este miércoles, 100 ataques de Israel en 10 minutos dejaron más de 120 muertos y 800 heridos en Líbano, pese a tregua en Irán.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que el cese el fuego en Líbano forma parte de las condiciones fundamentales expuestas por su país en un plan de 10 puntos de cara a las negociaciones con Estados Unidos, reportó la agencia Isna.

En una conversación telefónica con el mandatario francés, Emmanuel Macron, Pezeshkian insistió en “la necesidad de un alto el fuego en el Líbano” y recordó que esta exigencia es una de las condiciones esenciales del plan de diez puntos de Irán que fue aceptado por Donald Trump como una propuesta “viable” para negociar con Teherán, más allá del cese de las hostilidades de dos semanas acordado el martes.

Tensiones en torno a tregua

El presidente del Parlamento iraní declaró que el alto el fuego y las conversaciones con Estados Unidos son “poco razonables” porque, según él, tres principios del acuerdo ya se violaron.

“La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos se deriva de sus repetidas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que, lamentablemente, se ha repetido una vez más”, dijo Mohamad Baqer Qalibaf en un comunicado publicado en X, en el que citó los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

“Ahora, la misma ‘base viable sobre la que negociar’ ha sido violada de manera abierta y clara, incluso antes de que comenzaran las negociaciones. En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son poco razonables”, agregó.