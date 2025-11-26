El Mundo

María Corina Machado repite que Maduro intervino en elecciones de Estados Unidos, un argumento desmentido

El ‘New York Times’ reporta que la ganadora del Nobel de la Paz repite información “falsa” y “exagerada” para promover intervención de EE.UU. en Venezuela.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
La líder opositora venezolana María Corina Machado (centro) ondea una bandera nacional desde lo alto de un camión durante una protesta convocada por la oposición para que se reconozca la victoria electoral, en Caracas, el 17 de agosto de 2024. Fotografía:
La líder opositora venezolana María Corina Machado (centro) en agosto del 2024. (JUAN BARRETO/AFP)







María Corina MachadoVenezuelaEstados UnidosDonald Trump
Fernando Chaves Espinach

