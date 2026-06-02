El Mundo

María Corina Machado pide una transición en Venezuela ‘sin rendición ni revancha’

Desde Oslo, María Corina Machado defendió una negociación política para impulsar una transición democrática en Venezuela y reiteró su intención de regresar al país próximamente.

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Por AFP y Yucsiany Salazar
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, gesticula en el escenario frente a sus seguidores en la Puerta del Sol de Madrid el 18 de abril de 2026. Los partidos de derecha españoles mostraron su apoyo a la figura de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien rechazó una reunión con el primer ministro izquierdista del país, considerándola "inapropiada" para el momento.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, abogó por una transición democrática “pacífica, creíble y disciplinada” para Venezuela. (JAVIER SORIANO/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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