El Mundo

En nueva provocación, Trump y la Casa Blanca publican imagen de Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos

Presidenta interina Delcy Rodríguez había rechazado tajantemente que el asunto hubiera estado en discusión.

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen publicada por Donald Trump en Truth Social y replicada en X por la Casa Blanca que muestra a Venezuela como el estado 51.
Imagen publicada por Donald Trump en Truth Social y replicada en X por la Casa Blanca que muestra a Venezuela como el estado 51. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Delcy RodríguezVenezuelaEstados Unidospetróleo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.