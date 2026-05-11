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Venezuela nunca consideró convertirse en el ‘estado 51′ de los Estados Unidos, dice Delcy Rodríguez

Según presidenta interina, Venezuela ‘jamás’ ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos, tras mención del asunto por parte de Trump. ¿Qué fue lo que dijo?

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Por AFP
Fotomontaje que combina imágenes de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de las negociaciones energéticas y el repunte del precio del crudo.
Fotomontaje que combina imágenes de Delcy Rodríguez y Donald Trump. Imagen utilizada con fines ilustrativos. (JUAN BARRETO MANDEL NGAN/AFP)







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