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Delcy Rodríguez afirma que Venezuela es la ‘única titular’ del Esequibo

La representante venezolana defendió ante la Corte Internacional de Justicia la posición de Caracas sobre el Esequibo, en medio de una disputa histórica con Guyana por este territorio.

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Por AFP
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Delcy Rodríguez declara ante medios en La Haya, Países Bajos, donde defendió la posición de Venezuela en la disputa territorial por el Esequibo durante su participación ante la Corte Internacional de Justicia. (JUAN BARRETO/AFP)







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