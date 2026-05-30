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Excandidato opositor González Urrutia respalda convocar nuevas presidenciales en Venezuela

González Urrutia expresó desde su exilio en España su apoyo a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado

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Por AFP
Edmundo González
González Urrutia fue candidato en lugar de Machado en las elecciones del 28 de julio de 2024, a las que la líder opositora no pudo presentarse por haber sido inhabilitada. (Shutterstock/Shutterstock)







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